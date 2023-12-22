Минобороны: российские войска отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ

Потери противника составили до 155 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре контратаки штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Контратаки штурмовых групп механизированной бригады противника отразили в районах Владимировки и Новомайорского. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Потери украинских войск составили до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица M198 и САУ "Гвоздика".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМП-3.

Видео: Минобороны России