Пункты были захвачены в ходе боевых действий штурмовыми группами общевойсковой армии.

Вооруженные силы России захватили три опорных пункта украинских войск под Харьковом. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

Пункты были захвачены в ходе боевых действий штурмовыми группами общевойсковой армии. Кроме того, российские войска разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе населенного пункта Ольшана. Зыбинский также сообщил, что были отражены шесть контратак войск противника. в районе Синьковки и леса Усы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25СМ.

Видео: Минобороны России