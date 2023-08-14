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Минобороны: российские военные захватили три опорных пункта ВСУ под Харьковом

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Пункты были захвачены в ходе боевых действий штурмовыми группами общевойсковой армии.

Вооруженные силы России захватили три опорных пункта украинских войск под Харьковом. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

Пункты были захвачены в ходе боевых действий штурмовыми группами общевойсковой армии. Кроме того, российские войска разгромили до взвода пехоты ВСУ в районе населенного пункта Ольшана. Зыбинский также сообщил, что были отражены шесть контратак войск противника. в районе Синьковки и леса Усы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25СМ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, опорные пункты, харьков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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