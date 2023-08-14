Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25СМ

В результате выполненных действий были поражены скопление живой силы и огневых средств противника.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят ракетный удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате выполненных действий были поражены скопление живой силы и огневых средств противника. После выполнения задачи экипажи вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России