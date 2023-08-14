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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25СМ

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В результате выполненных действий были поражены скопление живой силы и огневых средств противника.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи наносят ракетный удар по позициям украинских войск на Краснолиманском направлении. В результате выполненных действий были поражены скопление живой силы и огневых средств противника. После выполнения задачи экипажи вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россия, су-25см, штурмовики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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