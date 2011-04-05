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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2"

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Расчеты комплексов "сканируют" небо с целью обнаружить вражеские объекты.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты комплексов "сканируют" небо с целью обнаружить вражеские объекты. Во время выполнения боевой задачи российские войска обнаружили воздушные цели противника и уничтожили их. По словам начальника расчета ЗРК, противник был шокирован.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять попыток атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк тор-м2, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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