Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2"

Расчеты комплексов "сканируют" небо с целью обнаружить вражеские объекты.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты комплексов "сканируют" небо с целью обнаружить вражеские объекты. Во время выполнения боевой задачи российские войска обнаружили воздушные цели противника и уничтожили их. По словам начальника расчета ЗРК, противник был шокирован.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили пять попыток атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России