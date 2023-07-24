Минобороны: российские ПВО сбили 35 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка (ЛНР), Березовое, Белогоровка (ДНР), Зеленый Гай, Пятихатки (Запорожская область), Новая Каховка и Саги (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области.

Видео: Минобороны России