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Минобороны: российские ПВО сбили 35 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Коломыйчиха, Куземовка, Тополевка, Кременная, Ковалевка (ЛНР), Березовое, Белогоровка (ДНР), Зеленый Гай, Пятихатки (Запорожская область), Новая Каховка и Саги (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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