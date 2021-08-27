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Минобороны: российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили крылатую ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Егоровка, Владимировка, Спорное, Ровнополь (ДНР), Тополевка, Рубежное, Меловатка (ЛНР), Песчаное (Херсонская область), Марфополь, Пшеничное, Ремовка и Подгорное (Запорожская область). Также российские ПВО перехватили крылатую ракету Storm Shadow и два снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные пресекли деятельность двух украинских ДРГ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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