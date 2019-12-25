В госпитале будут работать почти 200 военнослужащих.

Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подчёркивается, что госпиталь развернут в связи с обращениями местных жителей и поручением президента. В нём предусмотрено 100 койко-мест для оказания помощи гражданскому населению. Госпиталь будет оснащён отделениями анестезиологии и реанимации. Будут функционировать также приёмное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения. На территории будет размещена лаборатория ПЦР-диагностики, которая поможет выявить возбудителя COVID-19.

В госпитале будут работать почти 200 военнослужащих из Центрального военного округа. Среди них - врачи и младшие медицинские специалисты.

Ранее мы писали, что Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии.

Фото: pixabay.com