Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

Запуск провели боевые расчеты космических войск ВКС России.

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с Государственного испытательного космодрома военного ведомства Плесецк.

Запуск ракеты состоялся вечером 29 марта. Его провели боевые расчеты космических войск ВКС России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуск "Союз-2.1в" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ в ДНР и четырех пунктов управления.

Видео: Минобороны России