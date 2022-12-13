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Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк

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Запуск провели боевые расчеты космических войск ВКС России.

Минобороны показало кадры запуска ракеты "Союз-2.1в" с Государственного испытательного космодрома военного ведомства Плесецк.

Запуск ракеты состоялся вечером 29 марта. Его провели боевые расчеты космических войск ВКС России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После запуск "Союз-2.1в" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении узла связи ВСУ в ДНР и четырех пунктов управления.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, ракета, союз-21в
Категории: Лента новостей, Новости России,

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