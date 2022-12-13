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Минобороны показало кадры подготовки расчетов противотанковых гранатометов в зоне СВО

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Военнослужащие тренируются стрелять по макетам вражеских танков Abrams.

Минобороны показало видео подготовки расчетов противотанковых гранатометов в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие тренируются стрелять по макетам вражеских танков Abrams, установленных на дальностях от 200 до 400 метров. Отмечается, что макет сделан по размерам настоящей машины и полностью повторяет ее габариты.

Также в военном ведомстве отметили, что гранатометчики в ходе подготовки изучают применение тактических приемов перемещения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: гранатометы, минобороны россии, подготовка, спеоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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