Минобороны показало кадры подготовки расчетов противотанковых гранатометов в зоне СВО

Военнослужащие тренируются стрелять по макетам вражеских танков Abrams.

Минобороны показало видео подготовки расчетов противотанковых гранатометов в зоне спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие тренируются стрелять по макетам вражеских танков Abrams, установленных на дальностях от 200 до 400 метров. Отмечается, что макет сделан по размерам настоящей машины и полностью повторяет ее габариты.

Также в военном ведомстве отметили, что гранатометчики в ходе подготовки изучают применение тактических приемов перемещения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 15 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России