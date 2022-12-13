Минобороны показало кадры подготовки операторов дронов-камикадзе

Обучение проходит под руководством опытных инструкторов.

Минобороны показало видео подготовки операторов дронов-камикадзе в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие проходят теоретическую подгтовку и тренируются в управлении беспилотников с помощью специальных тренажеров. Обучение проходит под руководством опытных инструкторов.

В военном ведомстве отметили, что особенностью подготовки является изучение FPV-дронов, скорость которых во много раз выше обычных квадрокоптеров.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолеты Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек.

Видео: Минобороны России