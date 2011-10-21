Минобороны показало кадры подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений ЗВО

Упор во время занятий делается на обретение определенных навыков.

Минобороны показало видео подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений ЗВО в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовики проходят полный курс боевой и тактической подготовки, а также отрабатывают действия в различных ситуациях. По словам инструктора, упор во время занятий делается на обретение определенных навыков. Он добавил, что к ним приходят "патриотично настроенные" люди.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России