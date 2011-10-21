  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:25
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений ЗВО

0 0

Упор во время занятий делается на обретение определенных навыков.

Минобороны показало видео подготовки и боевого слаживания военнослужащих штурмовых подразделений ЗВО в тыловом районе проведения спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовики проходят полный курс боевой и тактической подготовки, а также отрабатывают действия в различных ситуациях. По словам инструктора, упор во время занятий делается на обретение определенных навыков. Он добавил, что к ним приходят "патриотично настроенные" люди.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, подготовка, штурмовые подразделения
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии