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Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3

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Боевые действия ведутся на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы танков Т-72Б3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи танков уничтожают замаскированные позиции и живую силу украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что огонь корректировался с помощью беспилотника. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции ВСУ были разгромлены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вооруженные силы россии, минобороны россии, т-72б3, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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