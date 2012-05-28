Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3

Боевые действия ведутся на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы танков Т-72Б3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи танков уничтожают замаскированные позиции и живую силу украинских войск. Боевые действия ведутся на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что огонь корректировался с помощью беспилотника. Кадры объективного контроля подтвердили, что позиции ВСУ были разгромлены.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России