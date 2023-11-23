Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовики ВКС России уничтожают замаскированные полевые позиции и бронированную технику украинских войск. Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10".

Видео: Минобороны России