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Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

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Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах штурмовики ВКС России уничтожают замаскированные полевые позиции и бронированную технику украинских войск. Боевые действия ведутся на Южно-Донецком направлении. После применения авиационных средств поражения экипажи Су-25 выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. 

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Стрела-10".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25, штурмовики
Категории: Лента новостей, Новости России,

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