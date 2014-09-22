Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25

Экипажи штурмовиков уничтожают военные объекты и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи штурмовиков уничтожают военные объекты и бронетехнику украинских войск. Боевые действия ведутся на Донецком направлении. Вылетев на задание, летчики использовали неуправляемые авиаракеты С-13 с малых высот, чтобы поразить назначенные цели. После Су-25 совершили маневр отворота с запуском тепловых ловушек и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ у Белогоровки.

Видео: Минобороны России