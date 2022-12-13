Минобороны показало кадры боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С"

Артиллеристы используют тактику "кочующих орудий".

Минобороны показало видео боевой работы самоходных пушек "Гиацинт-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы применяют 152-мм самоходки для нанесения ударов по огневым точкам и укрепленным позициям украинских войск. Они используют тактику "кочующих орудий". Отмечается, что в течение минуты военнослужащие делают по 5-6 выстрелов по цели, а затем меняют огневые позиции.

В военном ведомстве добавили, что корректирование огня осуществляют разведывательные группы ЦВО с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России