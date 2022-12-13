Минобороны РФ: российские ПВО сбили 12 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч".

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое, Пологи (Запорожская область), Еленовка, Кременец, Спартак, Никольское, Евгеновка, Ивановка (ДНР), Кременная, Петровское и Залиман (ЛНР). Также российские ПВО перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Смерч". В районе Димитрова (ДНР) был сбит вертолет Ми-8.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом.

Видео: Минобороны России