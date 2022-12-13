Минобороны РФ: российские войска уничтожили пункты управления дронами ВСУ в ДНР и под Харьковом

Также в районе населенного пункта Попов Яр была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК "Бук-М1".

Вооруженные силы России уничтожили пункты управления дронами украинских войск в ДНР и под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пункты управления беспилотниками находились в районах населенных пунктов Авдеевка (ДНР) и Двуречная. Также в районе населенного пункта Попов Яр (ДНР) была уничтожена пусковая установка украинского ЗРК "Бук-М1".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска на Донецком направлении уничтожили 210 украинских военных.

Видео: Минобороны России