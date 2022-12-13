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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов "Корнет"

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Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов противотанковых ракетных комплексов "Корнет" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты выдвигаются на боевую позицию и уничтожают огневые позиции украинских войск, а также бронированные объекты и огневые точки противника. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля беспилотной авиации.

Ранее мы сообщали, что Шойгу проинспектировал военную технику, направляемую в зону СВО.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, корнет, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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