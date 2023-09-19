Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30

Артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск на Купянском направлении. Они также поразили район скопления бронированной техники и живой силы противника. В военном ведомстве отметили, что стрельба велась на дальность 15 км осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи МиГ-31 отработали перехват крылатой ракеты в небе над Чукоткой.

Видео: Минобороны России