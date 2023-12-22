Минобороны показало кадры боевой работы расчета автоматического гранатомета АГС-17

Российские войска нанесли огневой удар по позициям ВСУ к северу от Соледара.

Минобороны показало видео боевой работы расчета автоматического гранатомета АГС-17 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения наносят огневой удар по позициям украинских войск к северу от Соледара. С помощью беспилотной авиации российские войска получили данные о приближении вооруженных групп противника. В военном ведомстве отметили, что десантники-гранатометчики вели огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из лесопосадок.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России