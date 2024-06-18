Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот"

Боевые действия велись на Сватовском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ПТРК "Фагот" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска наносят точный удар по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись на Сватовском направлении. С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников разведчики засекли выдвижение к переднему краю техники противники и передали координаты на пункт управления.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России