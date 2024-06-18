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Минобороны показало кадры боевой работы расчета ПТРК "Фагот"

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Боевые действия велись на Сватовском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета  ПТРК "Фагот" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска наносят точный удар по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись на Сватовском направлении. С помощью средств объективного видеоконтроля и беспилотников разведчики засекли выдвижение к переднему краю техники противники и передали координаты на пункт управления.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, птрк фагот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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