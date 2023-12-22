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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

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В результате выполненных действий расчеты уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. В результате выполненных действий расчеты уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника. Цели выявила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-20, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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