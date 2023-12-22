Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

В результате выполненных действий расчеты уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. В результате выполненных действий расчеты уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи противника. Цели выявила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Видео: Минобороны России