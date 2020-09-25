Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Российские летчики нанесли удар по личного составу и опорному пункту ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по личного составу и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. По докладам разведки, личный состав и опорный пункт противника были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по месту разгрузки эшелона в Николаевской области.

Видео: Минобороны России