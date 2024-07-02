Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. Отмечается, что полет экипажей прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.

Видео: Минобороны России