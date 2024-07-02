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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами. Отмечается, что полет экипажей прошел в штатном режиме.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили плавсредства ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-25
Категории: Лента новостей, Новости России,

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