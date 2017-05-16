Минобороны: российские войска уничтожили плавсредства ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" выполнили боевые задачи на Каховском направлении.

Вооруженные силы России уничтожили плавсредства украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Подразделения группировки российских войск выполнили боевые задачи на Каховском направлении. Отмечается, что плавсредства противника пытались высадиться на левом берегу Днепра. Кроме того, российские войска уничтожили разведывательные и ударные беспилотники. Общие потери ВСУ составили до 105 военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ.

Видео: Минобороны России