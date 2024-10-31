Минобороны показало кадры боевой работы экипаже Су-35С

С помощью комплекса авиационного вооружения один из истребителей обнаружил объекты ПВО противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипаже Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики отработали воздушное прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ. Боевые действия велись в приграничных районах Курской области. С помощью комплекса авиационного вооружения один из истребителей обнаружил объекты ПВО противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С".

Видео: Минобороны России