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Минобороны показало кадры боевой работы экипаже Су-35С

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С помощью комплекса авиационного вооружения один из истребителей обнаружил объекты ПВО противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипаже Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики отработали воздушное прикрытие действий бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ. Боевые действия велись в приграничных районах Курской области. С помощью комплекса авиационного вооружения один из истребителей обнаружил объекты ПВО противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРПК "Панцирь-С".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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