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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52м

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Удар по позициям ВСУ нанесли ракетами С-8 и "Вихрь".

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52м в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили замаскированную технику и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар нанесли ракетами С-8 и "Вихрь". Отмечается, что все указанные цели были поражены.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ "Акацией".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52м, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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