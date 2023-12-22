Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ка-52м

Удар по позициям ВСУ нанесли ракетами С-8 и "Вихрь".

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52м в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили замаскированную технику и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар нанесли ракетами С-8 и "Вихрь". Отмечается, что все указанные цели были поражены.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении опорных пунктов ВСУ "Акацией".

Видео: Минобороны России