"Север" выполнил боевую задачу на СВО.

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" от "Северной" группировки войск уничтожили взводные опорные пункты армии киевского режима, размещенные в зоне проведения специальной военной операции. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Позиции противника на пути нашей пехоты обнаружила разведка с помощью БПЛА... Полученные от разведки координаты целей расчет "Акации" отработал в течение 10 минут. Результат - за четыре выстрела взводный опорный пункт уничтожен, ликвидированы пять боевиков. пресс-служба Минобороны РФ

Артиллерия в круглосуточном режиме оказывают поддержку отечественной пехоте. Командир САУ "Акация" с позывным "Ворон" объяснил, что работа ведется активно, в любое время суток. В среднем за сутки специплисты осуществляют от 20 до 580-80 выстрелов. Военнослужащий уточнил, что сначала штурмовики выявляют цели для огня - огневые точки, артиллерию и прочие объекты, которые мешают продвигаться вперед. После этого "Акация" подавляет сопротивление.

Возвращенных из украинского плена военнослужащих доставили в Москву.

Фото и видео: Минобороны России