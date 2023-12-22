Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Российские летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении.

Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения поставленной задачи экипажи Су-34 вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила живую силу ВСУ на Северодонецком направлении.

Видео: Минобороны России