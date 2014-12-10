Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Стрела-10"

Российские артиллеристы поражают воздушные объекты украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Стрела-10" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы поражают воздушные объекты украинских войск. В военном ведомстве отметили, что комплекс способен поражать самолеты, вертолеты и дроны противника. Кроме того, расчеты ЗРК "Стрела-10" могут вести стрельбу с места и в движении.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении пехоты ВСУ российскими гранатометчиками.

Видео: Минобороны России