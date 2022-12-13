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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

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После огневого поражения расчеты меняют позицию.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы после совершения марша на стартовые позиции разворачивают и наводят установки для ударов по целям украинских националистов. После огневого поражения расчеты меняют позицию.

Также в военном ведомстве отметили, что личный состав РСЗО "Град" тратит не более 10 минут от получения цели до нанесения удара.

Ранее Путин призвал Минобороны и "Росатом" быть готовыми к ядерным испытаниям

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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