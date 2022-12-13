Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С

Минобороны показало видео боевых вылетов самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий штурмовой авиации. Во время вылета был обнаружен самолет украинских войск. В результате слаженных действий российские ВКС поразили объект.
Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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