Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С

Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевых вылетов самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий штурмовой авиации. Во время вылета был обнаружен самолет украинских войск. В результате слаженных действий российские ВКС поразили объект.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России