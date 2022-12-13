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Минобороны показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С

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Полеты истребителей выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Минобороны показало видео боевых вылетов самолетов Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают патрулирование в заданном районе и прикрытие действий штурмовой авиации. Во время вылета был обнаружен самолет украинских войск. В результате слаженных действий российские ВКС поразили объект.

Также в военном ведомстве отметили, что полеты истребителей Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, самолеты, су-35с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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