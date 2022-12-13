  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:26
85
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

0 0

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3178 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое (ДНР), Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка (ЛНР) и города Херсон. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3178 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии