Минобороны РФ: российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3178 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Берестовое (ДНР), Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка (ЛНР) и города Херсон. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 3178 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом.

Видео: Минобороны России