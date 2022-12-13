Минобороны РФ: в районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом

На складах хранили боеприпасы и топливо для механизированной бригады ВСУ.

В районе Водяного уничтожены два склада украинских войск с боеприпасами и топливом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На складах хранили боеприпасы и топливо для механизированной бригады ВСУ. Также российские войска уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, боевую машину пехоты, гаубицы Д-30 и Д20

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области.

Видео: Минобороны России