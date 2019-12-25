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Rybka123

В Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

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Погибшим оказался солдат-контрактник.

В Минобороны РФ подтвердили гибель российского военного на сирийской трассе Аль-Кадмус - Банияс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сама авария случилась 11 марта на территории мухафазы Тартус. Авто "Урал-4320", следовавший в составе колонны по горному участку, и съехал в кювет врезался в придорожную пристройку. Предполагается, что у машины были технические неисправности.

Погибшим в аварии россиянином оказался солдат-контрактник. Во время ДТП он находился находившийся в кабине автомобиля.

Теги: сирия
Категории: Тема дня,

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