В Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Погибшим оказался солдат-контрактник.

В Минобороны РФ подтвердили гибель российского военного на сирийской трассе Аль-Кадмус - Банияс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сама авария случилась 11 марта на территории мухафазы Тартус. Авто "Урал-4320", следовавший в составе колонны по горному участку, и съехал в кювет врезался в придорожную пристройку. Предполагается, что у машины были технические неисправности.

Погибшим в аварии россиянином оказался солдат-контрактник. Во время ДТП он находился находившийся в кабине автомобиля.