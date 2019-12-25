"Иртыш" примет пациентов коронавирусной инфекцией.

Минобороны подготовит плавучий госпиталь для больных с коронавирусом. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Чиновник пояснил, что речь идет об "Иртыше", который позволит разгрузить больницы Дальнего Востока. Благодаря данному плавучему госпиталю увеличится вместимость возможного приема больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Шойгу приказал заняться проектом командующих ВВО и Тихоокеанским флотом. Совместно с Главным военно-медицинским управлением они в течение 10 суток должны увеличить количество койкомест на судне "Иртыш" до 450.

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