Минобороны отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Среди действий, которые создают напряжённую обстановку, он назвал проведение учений, полёты разведывательных самолётов.

Минобороны впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

Данный семинар проходит с 9 по 10 февраля в онлайн-формате. Организатором является председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности — в нынешний момент это Соединённые Штаты Америки.

По словам Гаврилова, Россия получала приглашение к участию от США.

Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный... Минобороны РФ считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре. Константин Гаврилов, глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями

Среди действий, которые создают напряжённую обстановку, он назвал проведение учений, полёты разведывательных самолётов.

Ранее мы писали, что самое секретное оружие России оказалось не создано.

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