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Минобороны опубликовало видео и рассказало о системе контроля за испытаниями ядерного оружия

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На официальном канале появилось видео о службе контроля за испытаниями ядерного оружия в Мире.

В мае Служба Специального Контроля (ССК) отмечает 60-летний юбилей. К этому дню Минобороны подготовило видеоролик, который рассказывает о работе этой службы.

На сегодня ССК Министерства обороны Российской Федерации представляет собой уникальное подразделение в составе 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Кроме контроля за испытаниями ядерного оружия во всем мире ССК Минобороны России проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия.

Также среди других направлений службы  - контроль сейсмической и радиационной обстановки на планете, любых ядерных аварий на территории России. На ССК также возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией нашей страны. Результаты контроля (данные о фактах и параметрах ядерных взрывов и землетрясений, радиоактивном заражении окружающего пространства) представляются Службой специального контроля в Национальный центр управления обороной Российской Федерации и другие органы военного и государственного управления.

Для исполнения поставленных задач ССК осуществляет непрерывный сбор, обработку и обобщение данных о геофизической обстановке, устанавливает на их основе факты проведения ядерных взрывов за рубежом, на территории Российской Федерации и землетрясений на Земном шаре, определяет их параметры.

Видео: Минобороны

Теги: армия и оружие , видео от минобороны , минобороны , политика
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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