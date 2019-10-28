Минобороны опубликовало видео к дню армейской авиации

Сегодня, 28 октября, в России отмечается день армейской авиации.
Днем рождения армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года. Именно тогда в подмосковном Серпухове была создана первая авиационная эскадрилья, которая была оснащена вертолетами. К этому знаменательному дню Министерство обороны России опубликовало поздравительный видеоролик с кадрами работы армейской авиации.
28 октября в Вооруженных Силах РФ празднуется День армейской авиации.
Поздравляем всех причастных к празднику!
Минобороны РФ
В этот день чествуют бортинженеров, пилотов, штурманов, наземных специалистов и всех тех, кто имеет отношение к армейской авиации.
Видео: Минобороны РФ
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