Минобороны опубликовало видео к дню армейской авиации

28 октября в Вооруженных Силах РФ празднуется День армейской авиации.

Сегодня, 28 октября, в России отмечается день армейской авиации.

Днем рождения армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года. Именно тогда в подмосковном Серпухове была создана первая авиационная эскадрилья, которая была оснащена вертолетами. К этому знаменательному дню Министерство обороны России опубликовало поздравительный видеоролик с кадрами работы армейской авиации.

28 октября в Вооруженных Силах РФ празднуется День армейской авиации. Поздравляем всех причастных к празднику! Минобороны РФ

В этот день чествуют бортинженеров, пилотов, штурманов, наземных специалистов и всех тех, кто имеет отношение к армейской авиации.

Видео: Минобороны РФ