  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:02
129
MShaffter
Код вставки плеера

Минобороны опубликовало видео к дню армейской авиации

0 0

28 октября в Вооруженных Силах РФ празднуется День армейской авиации.

Сегодня, 28 октября, в России отмечается день армейской авиации.

Днем рождения армейской авиации принято считать 28 октября 1948 года. Именно тогда в подмосковном Серпухове была создана первая авиационная эскадрилья, которая была оснащена вертолетами. К этому знаменательному дню Министерство обороны России опубликовало поздравительный видеоролик с кадрами работы армейской авиации.

28 октября в Вооруженных Силах РФ празднуется День армейской авиации.

Поздравляем всех причастных к празднику!

Минобороны РФ

В этот день чествуют бортинженеров, пилотов, штурманов, наземных специалистов и всех тех, кто имеет отношение к армейской авиации.

Видео: Минобороны РФ

Теги: армия и вооружение, видео минобороны, день армейской авиации, минобороны, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии