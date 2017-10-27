Опубликовано видео тренировки российской "ядерной триады"

В сети появилось видео с учений по управлению стратегическими ядерными силами.

На официальном сайте Минобороны РФ опубликовано видео тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.

В испытании участвовали самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк.

На кадрак видеоролика можно увидеть выдвижение и подготовку к пуску межконтинентальной ракеты "Тополь". Также на видео запечатлены взлет стратегических бомбардировщиков и пуск морской баллистической ракеты с подлодки.

Видео, фото: Минобороны России, скриншот из видео