Опубликовано видео тренировки российской "ядерной триады"

На официальном сайте Минобороны РФ опубликовано видео тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.
В испытании участвовали самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк.
На кадрак видеоролика можно увидеть выдвижение и подготовку к пуску межконтинентальной ракеты "Тополь". Также на видео запечатлены взлет стратегических бомбардировщиков и пуск морской баллистической ракеты с подлодки.
Видео, фото: Минобороны России, скриншот из видео