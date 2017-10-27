Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:03
0
Shdaria
133
Код вставки плеера

Опубликовано видео тренировки российской "ядерной триады"

0
 
 

В сети появилось видео с учений по управлению стратегическими ядерными силами.

На официальном сайте Минобороны РФ опубликовано видео тренировки по управлению Стратегическими ядерными силами.

В испытании участвовали самолеты-ракетоносцы Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк. 

На кадрак видеоролика можно увидеть выдвижение и подготовку к пуску межконтинентальной ракеты "Тополь". Также на видео запечатлены взлет стратегических бомбардировщиков и пуск морской баллистической ракеты с подлодки. 

Видео, фото: Минобороны России, скриншот из видео

 
Теги: минобороны рф , новости рф , пуск ракеты , ракета тополь , ядерная триада
Категории: Новости России Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5