Минобороны опубликовало видео дозаправки в воздухе на скорости 500 км в час

На официальной странице Минобороны появилось впечатляющее видео с дозаправкой истребителей в воздухе от Ил-78.

На официальном канале Минобороны опубликовано видео дозаправки в воздухе Су-34 и Миг-31БМ Западного военного округа от Ил-78.

Это видео было снято во время тренировочных полетов Западного военного округа. Бомбардировщики Су-34 и истребители Миг-31БМ провели дозаправку в воздухе от летающего танкера Ил-78. К отработке этого сложнейшего элемента привлекалось 50 летчиков. Экипажи самолетов выполнили больше 100 упражнений и в дневное и в ночное время.

Дозаправка осуществлялась на скорости 500 километров в час на высоте от 4х до 10 тысяч метров. Сложность операции заключается в том, что самолет должен сблизиться на расстояние около 10 метров и держаться так, пока заправка не завершится. Все экипажи успешно справились с поставленной задачей.

Видео: Министерство обороны России