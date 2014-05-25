Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Также создается препарат в форме пастилы.

Минобороны России начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник. По данным эксперта, близкого к военному ведомству, специалисты создают противовирусный препарат от коронавируса. Работа ведет на базе 48-го Центрального НИИ. Также ученые работают над мукозальной вакциной в виде пастилы.

Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. источник агентства

Известно, что по завершении исследований вакцина будет включена в различные схемы лечения, а также использоваться в дополнении к механизмам профилактики. В 2020 году 48-ой Центральный НИИ от Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи создал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".

Минобороны РФ: запрет на применение в частях импортных смартфонов останется.

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