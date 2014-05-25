Минобороны начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки

Минобороны России начало разработку лекарства от COVID в виде жвачки. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник. По данным эксперта, близкого к военному ведомству, специалисты создают противовирусный препарат от коронавируса. Работа ведет на базе 48-го Центрального НИИ. Также ученые работают над мукозальной вакциной в виде пастилы.
Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
источник агентства
Известно, что по завершении исследований вакцина будет включена в различные схемы лечения, а также использоваться в дополнении к механизмам профилактики. В 2020 году 48-ой Центральный НИИ от Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи создал рекомбинантный препарат от SARS-CoV-2 "Спутник V".
Минобороны РФ: запрет на применение в частях импортных смартфонов останется.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все