Минобороны: ВС России поразили командный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по Донецкому направлению.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили командно-наблюдательный пункт 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 11 января сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что задача была выполнена усилиями артиллерии, ракетных войск, оперативно-тактической и армейской авиации. Дополнительно за день были ликвидированы 74 боевых подразделения Вооруженных сил Украины, личный состав и техника противника в 113 районах.

Ударами в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

БПЛА "Ланцет" поразил гаубицу M777 на Артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России