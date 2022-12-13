БПЛА "Ланцет" поразил гаубицу M777 на Артемовском направлении.

Сообщается, что российские войска продолжают свою работу.

БПЛА "Ланцет" поразил американскую гаубицу M777 на Артемовском направлении. Об этом сообщил репортет ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал видео, на котором беспилотник поражает гаубицу американского производства. Он подчеркнул, что российские войска продолжают свою работу. Также Руденко добавил, что следующей остановкой станет Артемовск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ТОС "Солнцепек".

Видео: Telegram / Репортер Руденко V