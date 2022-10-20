Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине

Игорь Конашенков рассказал об атаке по инфраструктуре киевского режима за сутки.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военного управления армией и энергетической системы на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 20 октября уведомил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что все задачи были реализованы за последние сутки проведения специальной военной операции при помощи высокоточного оружия.

В течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России