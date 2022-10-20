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Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине

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Игорь Конашенков рассказал об атаке по инфраструктуре киевского режима за сутки.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам военного управления армией и энергетической системы на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами от 20 октября уведомил официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что все задачи были реализованы за последние сутки проведения специальной военной операции при помощи высокоточного оружия.

В течение суток ВС РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС уничтожили более 200 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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