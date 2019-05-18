Минобороны: ВС РФ высокоточным оружием и ракетами "Калибр" нанесли массированный удар по учебным центрам ВСУ

Благодаря работе бойцов РФ потеряли боеспособность 46-я аэромобильная бригада и 65-я, 66-я мотопехотные бригады противника.

Военные силы России смогли нанести массированный удар по территории учебных центров сухопутных войск, используя высокоточное оружие и ракетами "Калибр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, указали в ТАСС.

Военная техника РФ нанесла урон 169-му учебному центру сухопутных войск вблизи населенного пункта Десна Черниговской области, 184-му учебному центру вооруженных сил Украины около пункта Старичи Львовской области, 199-му учебному центру десантно-штурмовых войск, который располагался в районе Тетеревки Житомирской области.

По словам Конашенкова, благодаря работе бойцов РФ потеряли боеспособность 46-я аэромобильная бригада и 65-я, 66-я мотопехотные бригады противника. Так, российские солдаты помешали украинским войскам перебросить указанные соединения в зону боевых действий.

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Видео: Минобороны России