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В Сети опубликовали ролик с 800 пленными солдатами ВСУ под Лисичанском

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Часть из них имеют ранения.

В Интернете опубликовали ролик, на котором видно, как 800 бойцов ВСУ сдались в плен под Лисичанском. Об этом сообщили на портале РИА Новости. 

На кадрах можно увидеть шеренгу украинских силовиков, которые сдали свои позиции. Часть из них имеют ранения. Им предоставили возможность связаться с родными и близкими. Они смогут позвонить им во  время брифинга в ЛНР.

Я нахожусь в плену в Луганской области. Нас оставили по дороге, когда отступали. Мы сдались в плен, так как не было выбора.

Украинский боец

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Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бойцы всу, лисичанск, лнр, ролик с пленными всу, спецоперация на украине
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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