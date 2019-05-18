В Сети опубликовали ролик с 800 пленными солдатами ВСУ под Лисичанском

Часть из них имеют ранения.

В Интернете опубликовали ролик, на котором видно, как 800 бойцов ВСУ сдались в плен под Лисичанском. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

На кадрах можно увидеть шеренгу украинских силовиков, которые сдали свои позиции. Часть из них имеют ранения. Им предоставили возможность связаться с родными и близкими. Они смогут позвонить им во время брифинга в ЛНР.

Я нахожусь в плену в Луганской области. Нас оставили по дороге, когда отступали. Мы сдались в плен, так как не было выбора. Украинский боец

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Видео: Telegram / РИА Новости