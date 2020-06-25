Российские военные обнаружили склад с ПТРК Javelin в Харьковской области

Российские солдаты нашли в Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW. Об этом рассказали в Минобороны.
По данным ведомства, технику иностранного производства ВСУ не применяли. Подробности уточняются.
Напомним, вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили Северодонецк. Кроме того, военные смогли освободить Боровское, Вороново и Сиротино, добавил политик.
Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".
Видео: Минобороны России
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