Российские военные обнаружили склад с ПТРК Javelin в Харьковской области

Технику иностранного производства ВСУ не применяли.

Российские солдаты нашли в Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, технику иностранного производства ВСУ не применяли. Подробности уточняются.

Напомним, вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили Северодонецк. Кроме того, военные смогли освободить Боровское, Вороново и Сиротино, добавил политик.

Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России



