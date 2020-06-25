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Российские военные обнаружили склад с ПТРК Javelin в Харьковской области

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Технику иностранного производства ВСУ не применяли.

Российские солдаты нашли в Харьковской области склад с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin и управляемыми ракетными комплексами NLAW. Об этом рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, технику иностранного производства ВСУ не применяли. Подробности уточняются. 

Напомним, вооруженные силы РФ и ЛНР полностью освободили Северодонецк. Кроме того, военные смогли освободить  Боровское, Вороново и Сиротино, добавил политик. 

Ранее на Piter.tv: появилось видео боевой работы РСЗО "Ураган".

Видео: Минобороны России

 

Теги: nlaw, склад с птрк javelin
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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