Боец рассказал, что у западного вооружения были просроченные сроки годности аккумуляторов.

Украинский военнопленный рассказал о просроченном вооружении НАТО. Представитель ВСУ рассказал журналистам о том, что ракетные комплексы Javelin американского производства и британские гранатометы NLAW поставлялись Киеву с истекшими сроками хранения. В связи с этим они давали значительные осечки в большинстве случаев. По мнению бойца, помощь от американской стороны слишком перехвалена.

…Сильно разрекламированы. Стреляют обычно один из четырех где то, и то бывают неразрывы, либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. То есть были большинство такие, у которых были аккумуляторы просрочены. военнопленный

Солдат добавил, что обучение на иностранные образцы оружия происходило лишь теоретически на полигонах. Юноша заметил, что бойцам все показывалось быстро, поэтому "особо вникать не доводилось". В боевых условиях вооружение не испытывалось, а солдаты не понимали принципы осечек оружия.

Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости