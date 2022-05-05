Украинский военнопленный рассказал о применении в ВСУ боевых наркотиков

Молодой человек рассказал об эффекте вещества, которое выдают бойцам.

Украинский военнопленный рассказал о применении в Вооруженных силах Украины боевых наркотиков. Соответствующей информацией с журналистами поделился представитель батальона территориальной обороны. По словам молодого человека, вещества убирали страх перед нападением. По предварительным сведениям, речь идет о препарате тефедрине.

Поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем. После чего у нас пропадал вообще страх и все такое. Мы могли идти в бой спокойно, не боясь вообще ничего. После чего мы вели бои. военнопленный

Юноша заметил, что больше всего эти наркотики употребляяют в националистических добровольческих батальонах. Солдат пояснил, что после приема вещества у него проходили сильные "ломки", снова проявлялся страх и слабость в теле. Уже после этого военнослужащие приходили в себя.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости